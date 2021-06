Autárquicas 2021: Mário Passos promete exercício de continuidade e proximidade com os famalicenses

O candidato da Coligação Mais Ação. Mais Famalicão, apresentado ao final da tarde deste domingo, na Casa das Artes, iniciou a sua intervenção com vários agradecimentos, designadamente a Paulo Cunha «o homem que ajudou a catapultar o nosso concelho» e que foi «um dos melhores presidentes de câmara do país».

Paulo Cunha, que é o mandatário da candidatura, colocou Mário Passos como o «protagonista do futuro», destacando as suas qualidades como homem e autarca, «uma pessoa que conhece como poucos o território famalicense», disse.

Mário Passos, caso seja eleito, promete dar continuidade ao trabalho desenvolvido pelo atual presidente da Câmara, projetando, no entanto, que pretende deixar a sua marca em áreas como o ambiente e transição energética, fomento dos transportes públicos, habitação, educação, economia, cultura e desporto (lançar candidatura de Famalicão a Cidade Europeia do Desporto) e apoio ativo e constante aos seniores famalicenses.

O candidato do PSD/CDS-PP, que se apresenta com o slogan «O futuro é Famalicão», diz-se defensor da política de proximidade, daí prometer envolver todos os famalicenses, ouvindo-os, para que participem na gestão do território.

Mário Passos nasceu em 1966. Licenciou-se em 1991 no curso de Física e Química, pela Universidade do Minho (UM). Realizou as Provas de Aptidão Pedagógica e Capacidade Científica e as Provas de Doutoramento em Ciências, em cooperação com o Instituto John Innes Centre, Norwich, Inglaterra, tornando-se Professor Auxiliar na mesma universidade, UM. Em 2004, assume o cargo de Delegado Regional de Braga do Instituto Português da Juventude e, em 2009, é eleito Vereador da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão. No atual mandato assume as pastas do Desporto e das Freguesias.