Autarca de Riba de Ave analisa a relação das freguesias com a política municipal

Susana Pereira, presidente da Junta de Freguesia de Riba de Ave, é a convidada da próxima sessão “Segundas na Sede”, cujo tema é “O papel das freguesias e a sua relação com a política municipal”. A iniciativa, a cargo do núcleo de Vila Nova de Famalicão dos Autarcas Social Democratas, decorre na noite da próxima segunda-feira, a partir das 21 horas, na sede do PSD.

Desde outubro passado que todas as segundas-feiras são dias de debate e reflexão na sede do Partido Social Democrata de Vila Nova de Famalicão que tem mobilizado a sociedade famalicense e envolve as quatro secções do PSD local (ASD – Autarcas Social Democratas, JSD – Juventude Social Democrata, MSD – Mulheres Social Democratas, e TSD – Trabalhadores Social Democratas).