O FC Famalicão, líder da 1.ª Liga, com 13 pontos, vai, na noite da próxima segunda-feira, a Alvalade para defrontar um Sporting sem Bruno Fernandes, o que pode ser uma vantagem para os famalicenses, como concorda Toni Martinez.

O avançado espanhol, em declarações proferidas esta quarta-feira, assume que a ausência do médio sportinguista pode ser uma vantagem «porque é um jogador com uma capacidade enorme»; ainda assim, «o Sporting tem outros jogadores de qualidade». O Sporting, quinto da classificação com 8 pontos, «é um dos grandes e apesar de não estar num bom momento, é favorito». No entanto, assume o jogador espanhol, «vamos fazer o nosso jogo e tentar somar pontos».

De resto, o jogador do FC Famalicão mostrou-se «orgulhoso» deste arranque de época e admitiu «que vamos continuar a trabalhar para manter a liderança». O plantel «está tranquilo e contente e este é mais um jogo. Não pensamos até onde podemos chegar. Vamos jogo a jogo como se cada um fosse uma final». O segredo do sucesso «é a humildade e o trabalho» de um grupo, onde inclui toda a estrutura, «que luta pelo mesmo objetivo».

Pessoalmente, o avançado espanhol, de 22 anos, autor do primeiro golo do clube na 1.ª Liga, «está muito feliz» em Famalicão que sente como a sua casa. «Sinto-me bem e cómodo».

Sporting-Famalicão, a contar para a sexta jornada da 1.ª Liga, joga-se segunda-feira, 23 de setembro, às 21 horas, com relato na CIDADE HOJE.