Aumentos na Via Verde chegam em janeiro mas não são (para já) para todos

O Rancho Divido Salvador de Delães está de luto pelo falecimento de um dos seus fundadores.

Vítor Manuel Gouveia Faria (na foto) morreu este sábado, na sequência de um acidente de trabalho, na Alemanha, país para onde havia emigrado.

Com uma forte ligação a diversos movimentos cívicos, Vítor Faria é recordado como um grande impulsionador do Rancho Divino Salvador de Delães, mesmo estando no estrangeiro. Visitava com alguma frequência o país e procurava estar sempre disponível para fazer parte de todas as atividades organizadas pelo grupo que fundou em 2003.

Vítor Faria faleceu aos 39 anos de idade.