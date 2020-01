Aumento dos preços: Bebidas com açúcar ficam mais caras entre 2 a 6 cêntimos

Na entrada de 2020 também as bebidas não escapam a uma subida de imposto.

Tirando aquelas com teor de açúcar inferior a 25 gramas por litro, todas as restantes com um valor superior vão ter um agravamento do preço. De acordo com o Orçamento de Estado, o Governo propõe que as bebidas “cujo teor de açúcar seja inferior a 50 gramas por litro e igual ou superior a 25 gramas por litro” passam a pagar uma taxa de 6,02 euros por hectolitro, um agravamento de dois cêntimos, o mesmo valor que sobe no escalão seguinte.

Para as bebidas com um teor de açúcar igual ou superior a 80 gramas por litro, o aumento é mais pesado, passando de 20 euros por hectolitro para 20,06 euros (mais seis cêntimos).