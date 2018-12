Aumento das tarifas da água e resíduos

No próximo ano, as tarifas da água, drenagem de águas residuais e recolha de resíduos urbanos vão aumentar 1,5%. Paulo Cunha justificou que esta atualização repercute o aumento dos custos, também de 1,5%, aplicados à Câmara de Famalicão pela empresa Águas do Norte, que é a fornecedora do serviço a Famalicão.

«A Câmara para não absorver o prejuízo, vai repercutir nos consumidores o aumento do custo, mas quem na essência faz o aumento não é a Câmara Municipal é a Águas do Norte», explicou o presidente da Câmara, no âmbito da reunião de Câmara, onde a proposta foi aprovada por maioria, uma vez que o PS votou contra.

O presidente da Câmara esclareceu, ainda, que a entidade que regula o setor estabelece a obrigatoriedade da Câmara Municipal repercutir esse mesmo aumento, «não é só uma questão de vontade», anota o autarca.