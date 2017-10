AUGUSTO LIMA ENTRA PARA A VEREAÇÃO

Augusto Lima é a novidade no executivo municipal de Paulo Cunha para os próximos quatro anos. Novidade também para dois os pelouros da Relação com o Munícipe, Governança e Participação Cidadã, e Internacionalização, que ficarão sob a alçada do presidente da Câmara Municipal.

Paulo Cunha, que tomou posse este domingo, em cerimónia pública que se realizou na Casa das Artes, apresentou esta segunda-feira, a distribuição dos pelouros pelos oito vereadores eleitos.

O pelouro da Internacionalização, projetando Famalicão no exterior, «uma tarefa muito relevante, com propósitos ambiciosos e almejando outros patamares», ficará a cargo de Augusto Lima, a estreia no executivo municipal.

Mantêm-se na vereação com pelouros atribuídos Ricardo Mendes, que ocupa também a vice-presidência, Sofia Fernandes, José Santos, Leonel Rocha, Pedro Sena e Mário Passos. Os vereadores sem pelouro são: Nuno Sá, Ivo Sá Machado e Célia Castro, eleitos pelo PS.

Entre os novos pelouros criados, destaque ainda para a Estratégia Concelhia de Desenvolvimento Integrado, cujo objetivo é, de acordo com Paulo Cunha, aproveitar o trabalho desenvolvido pelas Comissões Sociais InterFreguesias, atribuindo-lhes um novo protagonismo e novas competências de forma a conseguir um desenvolvimento harmonioso do concelho.

Neste registo de novos pelouros, referência, ainda, para a Defesa dos Animais, Promoção da Igualdade de Género, e Gestão, Conservação e Manutenção do Espaço Urbano, entre outros.

