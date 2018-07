Augusto Canário vai atuar na Feira de Artesanato e Gastronomia de Famalicão

A 35ª Feira de Artesanato e Gastronomia de Vila Nova de Famalicão é cada vez mais um dos eventos de referência da região norte, oferecendo aos milhares de visitantes artesanato genuíno e uma gastronomia tradicional e de qualidade, mas também grande animação popular.

Com sabores e saberes ancestrais, a Feira de Artesanato e Gastronomia decorre todos os anos no início de setembro, encerrando o habitual período de férias da melhor forma possível, prolongando o sentimento de lazer e fazendo a ponte com os restantes meses do ano.

Para além da boa gastronomia e artesanato, este certame conta com um cartaz musical que promete “arrastar” milhares ao antigo campo da feira da cidade.

Piruka e Augusto Canário são, para já, os artistas confirmados que vão marcar presença nesta feira. O rapper de Lisboa que anda nas bocas do mundo atua dia 6 de Setembro. Antes disso, no dia 4, é vez de Augusto Canário animar os famalicenses e todos aqueles que queiram passar um bom serão neste certame.