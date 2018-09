Augusto Canário hoje na Feira de Artesanato e Gastronomia de Famalicão

Augusto Canário é um dos pontos altos da programação da 35ª edição da Feira de Artesanato e Gastronomia de Famalicão. Atua no antigo campo da feira da cidade esta noite.

O espetáculo de música popular está marcado para as 22h00 e vai juntar a tradição das concertinas, cavaquinhos, violões e bandolins à modernidade da bateria e do baixo, com o calor e sabor dos instrumentos de percussão latinos, criando um ambiente vivo, colorido, cheio de ritmo e alegria.