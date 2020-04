Audiências: Cidade Hoje atinge novo resultado histórico de 2 milhões de visitas no cidadehoje.pt

Março foi o melhor mês de sempre na principal plataforma de comunicação online da Cidade Hoje, o portal cidadehoje.pt.

Durante os 31 dias do terceiro mês de 2020, o portal da Cidade Hoje registou mais de 2 milhões de visitas.

O pico de audiência neste mês aconteceu no fim de semana de 20 a 22 de Março, com as notícias relacionadas com o primeiro caso de coronavírus num lar português (Residência Pratinha em Cavalões). Um assunto trazido a público pela Cidade Hoje e que foi destaque na atualidade nacional.

A complementar estes números estão os das redes sociais. Em Março a Cidade Hoje aumentou de forma considerável o número de seguidores no facebook, tendo nesta altura mais de 95 mil, já no instagram o perfil da rádio e jornal de Famalicão aproxima-se dos 20 mil seguidores.

Neste mês de Abril já foram registados vários picos de audiência, todos eles ligados à situação da pandemia. O mais recente aconteceu esta segunda-feira, dia 20, com o episódio “beija cruz” na freguesia de Vermoim; um assunto que também dominou a atualidade nacional e que foi igualmente divulgado em primeira mão pela Cidade Hoje.

A todos estes valores agora apresentados acresce a colaboração da Cidade Hoje com o Polígrafo – O primeiro jornal português de fact-cheking, numa matéria a ser divulgada em breve.

Estes resultados tornam, uma vez mais, a Cidade Hoje líder absoluta nas plataformas digitais. É uma liderança que espelha o trabalho de todos os profissionais deste órgão de comunicação social que, diariamente, e agora com algumas limitações devido à pandemia do Covid-19, tentam levar até si a melhor e mais ágil informação.

A todos que nos seguem e colaboram connosco, como é o caso da nossa parceira tecnológica SOFTBIT, o nosso muito obrigado!