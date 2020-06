Auchan reforça combate ao desperdício alimentar nas suas lojas

Já vai ser possível ajudar a combater o desperdício alimentar de Norte a Sul do país enquanto se saboreia iogurtes, pão, sandes, sumos ou refeições da Auchan, a preços ainda mais acessíveis. A parceria da Auchan Retail Portugal com a Too Good To Go, a aplicação com selo B Corp que pretende incentivar a um consumo mais consciente e sustentável, chegou às lojas da Maia, de Gaia, Matosinhos, Gondomar e Canidelo, e vai ser alargada durante o mês de junho, de forma progressiva, a todas as lojas da marca. A iniciativa representa mais um passo na estratégia global e integrada da empresa, empenhada em alcançar o objetivo “Desperdício Zero.

A redução do desperdício é um compromisso da Auchan Retail Portugal, que tem vindo a procurar novas soluções que combinem a prevenção de desperdícios alimentares com a conveniência do melhor preço para o consumidor, sem prejuízo da qualidade dos produtos. Além de uma gestão operacional rigorosa, a Auchan tem implementado ao longo dos anos um conjunto de práticas e ofertas comerciais com o objetivo de minimizar o desperdício. É o caso da parceria com a Too Good To Go, mas também de medidas já implementadas como a venda a preços reduzidos de produtos perto do fim da data de validade, ou da área de self-discount, onde podem ser comprados, a preços mais baixos, frutas e legumes de boa qualidade alimentar, mas com características estéticas que retirariam estes produtos do circuito comercial. E também os produtos de economia circular, que garantem a qualidade, o melhor preço e promovem o desperdício zero, como é o caso do bolo de banana, vegan e de fabrico próprio, a ser lançado já este mês na Auchan de Alfragide. Ou ainda a implementação da venda avulso, que permite ao cliente comprar apenas a quantidade que necessita.

Também no contexto do combate ao desperdício alimentar, a Auchan estabeleceu parcerias com diferentes empresas e associações, a quem oferece os seus excedentes alimentares. De salientar que, em 2019, a marca doou 2,4 mil toneladas de produtos alimentares, num total de mais de 2,5 milhões de euros.

Agora em todas as lojas Auchan, com a Too Good To Go serão disponibilizadas Magic Boxes, com o valor unitário de 3,99€. Estas caixas surpresa contêm produtos alimentares cujo prazo de validade está perto do fim, como iogurtes, queijos, fiambre, pão, salgados, refeições frias, sandes e sumos do dia, e podem ser recolhidas nos balcões de atendimento, perto do horário de fecho da loja. A parceria com a Too Good To Go foi lançada em janeiro, com um projeto piloto na Auchan Almada, com o qual foi possível salvar aproximadamente 1000 refeições, chegar a 450 clientes, obter 25 mil visualizações e evitar a emissão de aproximadamente 2,5 ton de CO2 (entre dezembro 2019 e maio 2020). O sucesso da iniciativa permite agora estender esta opção a todo o país.

“Como militante do Bom, São e Local, o compromisso com a prevenção e redução do desperdício alimentar leva a Auchan Retail Portugal a procurar sempre novas soluções, que permitam combinar este objetivo com a conveniência do melhor preço para o consumidor, sem prejuízo da qualidade dos produtos. Foi assim que surgiu esta parceria com a Too Good To Go, que se junta a uma série de outras iniciativas que desenvolvemos no âmbito da nossa estratégia “Desperdício Zero, e que será agora alargada a todas as nossas lojas”, explica Ricardo Macedo, Diretor de Oferta e Dinâmica Comercial de Produtos Frescos.