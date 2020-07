Auchan de Famalicão distinguida com certificação ambiental

A Auchan Famalicão foi distinguida com a certificação ambiental atribuída pela Bureau Veritas Portugal, que atesta que o Sistema de Gestão Ambiental implementado neste ponto de venda cumpre os requisitos determinados pela norma ISO 14001. Com esta, são já 12 as lojas Auchan a exibir este selo, que reforça o compromisso assumido pela marca com a proteção do meio ambiente.

Para garantir esta certificação, a loja alinhou os seus procedimentos com as melhores práticas ambientais da empresa: redução do consumo de eletricidade, aumento do volume de resíduos enviados para reciclagem, formação de colaboradores, diminuição da utilização de plásticos, fim dos produtos descartáveis, entre outras medidas.

Em 2019, a Auchan Famalicão conseguiu uma redução de 6% no consumo de eletricidade, enviou 85% de resíduos para reciclagem, juntou 11 toneladas de resíduos no Ecoponto de recolha de resíduos de cliente (óleos alimentares, lâmpadas, pilhas, tinteiros, equipamentos elétricos), instalou uma “horta urbana” de 300m2 no terreno adjacente à loja, cuja produção é para usufruto dos próprios colaboradores que cultivam o espaço, e estabeleceu novas parcerias com produtores locais para fornecimento de frutas, verduras e peixe. Este ponto de venda conta atualmente com 580 referências de produtos biológicos e 100% dos seus colaboradores têm formação em ambiente.

O processo de certificação das lojas Auchan em Portugal teve início em 2008. Atualmente, além da Auchan Famalicão, o sistema de gestão ambiental corporativo está também implementado nas lojas de Alfragide, Almada, Gaia, Gondomar, Amadora, Viseu, Aveiro, Figueira da Foz, Torres Vedras, Setúbal e Sintra.