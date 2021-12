A próxima semana deve arrancar com atualização do preço dos combustíveis.

Os cálculos do Jornal de Negócios apontam para uma grande descida do preço da gasolina. Segundo esta fonte, o corte no valor por litro deste combustível pode ir até aos 8 cêntimos por litro, ou seja, mais 3 cêntimos que os 5 amplamente divulgados por vários meios.

O Negócios adverte que, apesar de existir margem para uma descida desta ordem de valores, os postos de combustível são livres para seguir a tendência ou não.