Três pessoas ficaram feridas, cerca das 17h00 deste sábado, na Avenida São Silvestre de Requião, em plena N206, na sequência de uma colisão entre dois veículos.

Um dos feridos foi alvo de atropelamento por parte de uma das viaturas envolvidas no sinistro, acabou por ser transportado, com ferimentos considerados graves, para o hospital de Braga.

As outras duas pessoas que apresentavam ferimentos, por estes não obrigarem a cuidados de maior, foram levadas para a unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave.

O socorro foi prestado pelos Bombeiros Voluntários de Famalicão.