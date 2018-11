Atriz Lúcia Moniz no Ymotion

Lúcia Moniz vai ser homenageada no próximo sábado, na gala final do Ymotion, o Festival de Cinema Jovem de Famalicão que se prepara para conhecer os vencedores da quarta edição. A noite de encerramento do festival acontece no grande auditório da Casa das Artes, a partir das 21h30, com entrada livre sujeita à lotação da sala.

O Festival de Cinema Jovem de Famalicão, organizado pela Câmara Municipal, conta com 51 curtas a concurso que serão avaliadas pelo júri, composto pelo argumentista Tiago R. Santos, os jornalistas Maria João Rosa e Tiago Fernando Alves, a atriz Teresa Tavares e o realizador Fernando Vendrell.

Enquanto a gala final não chega, o público pode ver os trabalhos dos jovens realizadores nacionais, numa mostra que decorre até esta quinta-feira, 8 de novembro, na Casa da Juventude, ao longo da qual decorrerão as votações para uma das sete categorias – “Prémio do Público”.

O Ymotion contempla, ainda, um mostra sobre “O Novíssimo Cinema Português”, com uma seleção de filmes de Rui Pedro Tendinha. Será esta sexta-feira, 9 de novembro, a partir das 14h30, no Centro de Estudos Camilianos, em Seide São Miguel, com a exibição de “Tudo o que imagino”, de Leonor Noivo, “Maria do Mar”, de João Rosas, e “Altas Cidades de Ossadas”, de João Salaviza e com as presenças das atrizes Leonor Seixas e Joana de Verona.

Do programa faz, ainda, parte a antestreia do filme “Imagens Proibidas”, de Hugo Costa, com Elmano Sancho, Diana Costa e Rita Redshoes, no sábado, dia 10, pelas 17 horas, no pequeno auditório da Casa das Artes.

Mais informações em http://www.ymotion.org.