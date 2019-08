Atriz Beatriz Batarda homenageada em Vila Nova de Famalicão

A atriz portuguesa Beatriz Batarda, que em 2018 completou 25 anos de carreira, vai ser homenageada na gala final do Ymotion – Festival de Cinema Jovem de Famalicão, marcada para o dia 9 de novembro, no auditório do Centro de Estudos Camilianos, em Vila Nova de Famalicão.

“Este ano o Ymotion presta homenagem à mais premiada atriz portuguesa da sua geração, Beatriz Batarda. Estrela de obras como “Sangue de Meu Sangue”, “Alice” ou “Comboio Noturno para Lisboa”, a atriz é também a fundadora do grupo teatral Arena. Mais do que uma atriz, Beatriz Batarda é a luz de um certo cinema português”, refere a propósito Rui Pedro Tendinha, crítico de cinema e comissário do festival de curtas metragens promovido pelo pelouro da Juventude da Câmara Municipal de Famalicão.

Desde o seu arranque, em 2015, o Ymotion homenageou já António Pedro Vasconcelos, Joaquim de Almeida, Rita Blanco e Lúcia Moniz.

O festival, que vai atribuir 2500 euros à melhor curta-metragem a concurso e que já posicionou Vila Nova de Famalicão como a capital do cinema jovem em Portugal, vai já na sua quinta edição e tem atualmente as candidaturas abertas, com a submissão de filmes a decorrer até ao dia 6 de outubro.

Dirigido aos jovens entre os 12 e os 35 anos, o Ymotion assume-se cada vez mais como uma verdadeira plataforma de incentivo ao novo cinema nacional. Para além da vertente competitiva, tem ainda associada uma série de iniciativas, tais como workshops, palestras e mostras de cinema.

Este ano, o Festival de Cinema Jovem de Famalicão vai além-fronteiras e estabelece um intercâmbio com o Festival Internacional de Curtas Metragens de São Paulo – um dos maiores festivais dedicados ao formato curta-metragem no mundo – com a exibição, em novembro, dos filmes que compuseram a edição deste ano do festival brasileiro.

Com exceção para o argumentista Tiago R. Santos e o jornalista Tiago Fernando Alves, a quinta edição do Ymotion conta com novos nomes no painel de jurados: a atriz Soraia Chaves, o professor, ilustrador e animador digital Pedro Mota Teixeira, o humorista Nuno Markl, o jornalista Vitor Moura e a realizadora Inês Sá Frias.

Recorde-se que serão atribuídos os seguintes prémios: “Grande Prémio Joaquim de Almeida”, no valor de 2500 euros; “Prémio Escolas Secundárias” e “Prémio Melhor Documentário”, no valor de 750 euros, “Prémio Melhor Curta de Animação”, no valor de 600 euros, “Prémio do Público”, no valor de 350 euros; e prémios para “Melhor Elenco”, “Melhor Direção de Fotografia” e “Melhor Argumento”, no valor de 250 euros.