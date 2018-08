Atrasos e supressões de comboios fazem disparar o número de reclamações na CP

As queixas contra a CP dispararam nos últimos meses. No ano passado, as reclamações aos Comboios de Portugal chegaram às 25 mil. Em causa estão os atrasos, supressões de comboios e as condições das viagens.

Este ano, em especial nos últimos meses as reclamações dispararam tanto no Portal da Queixa como na DECO.

Em janeiro, o Portal da Queixa somava cerca de 280 denúncias, o que é um aumento de 83% face a igual período de 2017.