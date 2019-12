Atraso: Obras no Estádio Municipal de Famalicão já não arrancam em 2020

As obras de requalificação do Estádio Municipal sofreram um atraso e já não arrancam no início do ano de 2020.

Ao concurso aberto pela Câmara, com um orçamento de 8 milhões de euros, apenas respondeu uma empresa que apresentou uma proposta superior ao valor base lançado pela autarquia.

Em seis, sete meses há oscilações no mercado da construção civil, temos que respeitar as regras.

Presidente da Câmara Municipal de Famalicão – Paulo Cunha

A Câmara resolveu não adjudicar a obra e optou por fazer uma nova estimativa orçamental da requalificação do estádio. Mas o presidente de Câmara não revela o que pode seguir à nova estimativa. Até pode acontecer de não haver obras se o valor subir muito. «Não posso antecipar o que vai acontecer, temos que cumprir as regras da contratação pública», responde.