ATP e Município de Famalicão vencem prémio europeu

A ATP – Associação Têxtil e Vestuário de Portugal e a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão alcançaram o 1.º lugar nacional dos European Enterprise Promotion Awards, na categoria “Promoção do espírito de empreendedorismo”. Trata-se de uma iniciativa da Comissão Europeia (coordenada em Portugal pelo IAPMEI), que tem como objetivo potenciar a divulgação de atividades reconhecidas como boas práticas no âmbito da promoção da iniciativa empresarial na Europa.

Os vencedores da fase final do concurso 2019 foram anunciados esta terça-feira, pelo IAPMEI, em cerimónia realizada em Matosinhos, na presença do Secretário de Estado da Economia, João Neves. Receberam o prémio o vereador da Economia, Empreendedorismo e Inovação, Augusto Lima, e o presidente da ATP, Paulo Melo.

As duas entidades apresentaram o projeto “Regeneração ITV – Promover o Empreendedorismo Inovador, Qualificado e Criativo na fileira Têxtil e Vestuário”, uma ação coletiva de dinamização do ecossistema empreendedor daquela fileira, facilitando o desenvolvimento de empresas inovadoras com potencial de internacionalização no contexto da cadeia de valor.

O objetivo passou por fomentar o empreendedorismo qualificado e criativo que, por sua vez, conduziu ao surgimento e desenvolvimento de novos projetos empresariais que contribuíram para a internacionalização da oferta da ITV.

Vila Nova de Famalicão ostenta a marca Cidade Têxtil, sendo o epicentro de uma região que acolhe uma fileira industrial completa e única na Europa. A apresentação desta candidatura inseriu-se, também, nesta estratégia de promoção e valorização do território a partir de uma das suas marcas mais fortes que visa atrair talentos e investimento e promover a inovação.