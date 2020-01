Atos de pirotecnia nos estádios: Liga quer revistas mais rigorosas aos adeptos na entrada para os estádios

A reunião ocorre pouco mais de uma semana depois de a LPFP ter divulgado o pedido de uma reunião de urgência ao ministro da Administração Interna, na sequência dos incidentes ocorridos no dérbi entre Sporting e Benfica, em 17 de janeiro, da 17.ª jornada da I Liga, que os ‘encarnados’ venceram por 2-0.

“Face aos últimos acontecimentos relacionados com os artefactos de pirotecnia que têm deflagrado nos estádios, com efetivo impacto no decorrer do jogo, e colocando, em muitas situações, em causa a integridade física e a segurança de adeptos de todas as idades, o futebol não vai ficar refém de um conjunto de pessoas que, sem rosto, mancham o nome dos clubes e dos seus fiéis e reais adeptos”, anunciou a Liga em comunicado, divulgado a 17 de janeiro, dia em que se jogou o dérbi.