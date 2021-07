Atletismo: Tiago Pereira é vice-campeão nacional do Olímpico Jovem

Tiago Pereira, atleta do Clube de Cultura e Desporto de Ribeirão, sagrou-se, no passado sábado, vice-campeão nacional do Torneio Olímpico Jovem. Ao serviço da Associação de Atletismo de Braga, Tiago conseguiu o feito no salto em comprimento com um novo recorde pessoal de 6.83m. O atleta participou ainda nos 110m barreiras, com 15.62s (recorde pessoal) alcançando o 6° lugar nacional.

Joana Marques, também do CCDR, conseguiu um recorde pessoal no salto em altura com a marca de 1.46m, conquistando o 6° lugar nacional.