No passado sábado, na Pista de Atletismo Gémeos Castro, em Guimarães, no Regional de 10 000 mts, Rui Araújo foi o melhor no escalão sub-23.

O Atlético Clube de Vale S. Martinho fez-se representar por 3 atletas, com destaque para a conquista de Rui Araújo, com um tempo de 41m53s17. Rui Araújo juntou, assim, esta conquista ao título conquistado no corta-mato longo.

Patrício Castro foi quinto em M45 e Roberto Machado, em M35, foi décimo.