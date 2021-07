Atletismo: Ricardo Vieira com mínimos para o nacional de juvenis

O atleta do Liberdade FC, Ricardo Vieira, ainda do escalão de Iniciados, estabelecu um novo recorde pessoal e os mínimos exigidos pela Federação Portuguesa de Atletismo para participar no Campeonato Nacional de Juvenis, na distância dos 800 metros.

A participar na quarta Noite Atlética, em Braga, e dias depois de conquistar o título de vice-campeão Nacional do Quilómetro Jovem, Ricardo Vieira consegue, assim, mais um objetivo desta época e junta-se aos companheiros Inês Sousa e Eduardo Salazar.

Também ainda do escalão de iniciados, Inês Sousa tem mínimos nas distâncias dos 800 e 1500 metros e o juvenil Eduardo Salazar nas distâncias dos 800, 1500 e dos 3000 metros.

No mesmo evento desportivo, mas a participar na distância dos 1500 metros, o júnior Alfredo Fernandes estabeleceu um novo recorde pessoal, a apenas 7 milésimos dos mínimos exigidos para o Campeonato Nacional de Juniores.