Atletismo: Papa Léguas destaca-se no Campeonato Nacional Sub-18

No passado fim de semana, dias 24 e 25 de julho, os atletas da equipa Papa Léguas de Famalicão participaram no Campeonato Nacional sub-18. A equipa classificou-se em quarto lugar a nível nacional e foi considerada a melhor equipa da zona Norte. A competição desenrolou-se na Pista de Atletismo do Complexo Desportivo de Lousada.

Guilherme Enes conquistou o título de vice-campeão no Lançamento do Disco, com 40,01m, e alcançou um novo recorde pessoal. Foi, ainda, quarto no Lançamento do Peso, com 13,62m, arrecadando também um novo recorde pessoal. Vinicius Santos alcançou o sétimo lugar no Salto em Altura, com 1,80m, e chegou ao 11⁰ lugar no Lançamento do Dardo, com 41,70m.

A equipa participou ainda nas estafetas 4x100m e Medley (100m + 200m + 300m +400m). Guilherme Enes, Diogo Enes, Renato Ribeiro e Simão Matos arrecadaram o quinto lugar nas estafetas 4x100m, com 45s96ms. Além disso, conquistaram o sexto lugar na Medley, com 2m09s78ms.