Atletismo: Maria Rodrigues, do Liberdade, é vice-campeã zona Norte de Corta-Mato

No passado sábado, no Campeonato de Zona Norte de Corta-Mato Jovem, que decorreu em Felgueiras, a iniciada Maria Rodrigues, do Liberdade FC, foi segunda classificada e, assim, conquistou o título de vice-campeã da Zona Norte.

Realce, também, para os resultados de todos os atletas da associação de Calendário, alguns a competir pela primeira vez. No escalão de benjamins A, Gabriel Sathler (12º), com apenas 5 anos; no escalão de benjamins B, Carolina Faria (8ª), Iara Sathler (17ª), Teresa Lopes (18ª), Leonor Lopes (22ª) e João Costa (10º); no escalão de infantis, Camila Araújo (16ª) e Dinis Sousa (14º); no escalão de iniciados, Maria Rodrigues (2ª), Clara Costa (11ª), Mafalda Araújo (25ª) e Nuno Vieira (8º); no escalão de juvenis, Inês Sousa (7ª) e Beatriz Faria (14ª). Na competição geral que reunia os atletas juniores, seniores e veterano, Joana Ferreira (17ª geral e 3ª júnior), Eduardo Salazar (41º geral e 8º júnior) e Tânia Silva (5ª da geral e 4ª sénior).

No mesmo dia, na Póvoa de Varzim, o veterano Armindo Araújo foi quinto do seu escalão (V55) na Corrida dos Reis 2022.