Atletismo: Liberdade cancela Milha Urbana Cidade de VN Famalicão

Após reunião de direção, o Liberdade Futebol Clube decidiu cancelar a realização da 22ª Milha Urbana da Cidade de Vila Nova de Famalicão, agendada para 16 de outubro deste ano.

Apesar do decréscimo do número de infetados pelo novo coronavírus, a direção da coletividade de Calendário entende que a realização da prova representaria, ainda, um elevado grau de perigosidade. Recorde-se que esta jornada de atletismo reúne centenas de praticantes, desde atletas federados a populares, bem como alunos das escolas do concelho.