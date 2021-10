Atletismo: Jovem promessa deixa o Liberdade e vai para os Papa Léguas

Ricardo Vieira, um dos jovens valores do atletismo famalicense, deixou o Liberdade FC, que representou durante seis anos, para ingressar na Associação Papa Léguas, dois clubes famalicenses.

O jovem atleta, de 15 anos, numa carta de agradecimento, diz que parte «triste, por deixar uma associação onde fui feliz», mas também com o sentimento do «dever cumprido por ter dado o meu melhor, em todos os momentos, desta etapa desportiva. Levarei comigo recordações que jamais serão esquecidas e nunca deixarei de torcer pelo sucesso coletivo do Liberdade FC e de todos os seus atletas».

Ricardo Vieira expressa a sua gratidão aos responsáveis do Liberdade «por me ensinarem tanto e por fazerem de mim o atleta que sou hoje. Todos nós temos um caminho para percorrer e uma história para escrever e hoje é o dia em que parto, para abraçar um novo projeto».