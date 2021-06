O famalicense Francisco Silva, da Escola de Atletismo Rosa Oliveira, acaba de se sagrar vice-campeão nacional de juniores, nos 1500 metros. Esta tarde, em Viana do Castelo, o jovem que ainda é do escalão de juvenis, mostrou todas as suas qualidades, fazendo prova da excelente época que está a protagonizar.

Ainda da escola de atletismo de Joane, Ana Marinho, foi sétima nacional também nos 1500 metros.