Atletismo: Francisco Silva é campeão nacional do quilómetro jovem

O atleta da Escola Atletismo Rosa Oliveira Francisco Silva sagrou-se campeão nacional no Quilómetro Jovem Nacional, estabelecendo um novo recorde pessoal na prova de 1000mts, 2.28:06 , que constitui também um novo recorde regional, nos escalões de juvenis e juniores.

Na mesma competição, que se realizou na passada semana, Ana Faria conquistou a medalha de bronze com um recorde pessoal, marca de 3.00:40. Leandro Gonçalves terminou em 8º lugar, em 2.43:69, recorde pessoal.

O Quilómetro Jovem é uma das competições nacionais mais importantes para os escalões jovens.

Os atletas representaram a Associação de Atletismo de Braga na Fase Nacional do Quilómetro Jovem que se realizou no Parque Desportivo de Ramalde, no Porto.