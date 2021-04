Atletismo: Francisco Silva com a melhor marca do ano nos 800 metros

Nas provas de preparação da Associação de Atletismo do Porto, que se realizaram no passado sábado, no Complexo Desportivo de Lousada, Francisco Silva, atleta juvenil, conseguiu a melhor marca nacional do ano nos 800 metros, com 1.55.15 e recorde pessoal. Este resultado dar-lhe-ia novo acesso aos Campeonatos da Europa de Juvenis, caso estes não fossem cancelados.

Ainda da Escola de Atletismo Rosa Oliveira, nos 800 metros, participaram Beatriz Fernandes, João Rodrigues, João Azevedo, Leandro Gonçalves, Rui Fernandes e Rafael Castro, todos com recordes pessoais. Nos 3000 metros, correram Ana Marinho, Nuno Fernandes e Rui Oliveira.

Ainda no sábado, nas provas extras da Associação de Atletismo de Braga, na Pista Gémeos Castros, em Guimarães, os atletas mais novos também alcançaram excelentes resultados.