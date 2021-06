Atletismo: Francisco Costa sagra-se vice-campeão nacional

O atleta do Clube de Cultura e Desporto de Ribeirão, Francisco Costa, sagrou-se vice-campeão nacional de juniores, nos 110 metros barreiras.

Nos campeonatos realizados em Viana do Castelo, no passado fim de semana, o atleta do CCDR foi medalha de prata, com o tempo de 15.09 segundos (-3.5 m/s). Na eliminatória tinha alcançado o tempo de 14.88 segundos.

O CCDR esteve presente nestes campeonatos com 8 atletas, destacando-se a participação de Tiago Pereira na prova de salto em comprimento (6° lugar com 6.63 metros) e no salto em altura (1.75 metros).

Também Inês Ramalho se apresentou em bom plano com 12.56 segundos nos 100 metros e 26.71 segundos nos 200 metros.

A estafeta de 4×100 metros, composta por Joana Marques, Ana Fernandes, Alessandra Silva e Inês Ramalho melhorou a sua marca, correndo em 51.04 segundos e alcançando o 5° lugar.