Atletismo: Famalicão tem mais um campeão nacional do Olímpico Jovem

Vários atletas da equipa Papa Léguas de Famalicão (PLF) estiveram ao serviço da Associação de Atletismo de Braga, no Torneio Nacional do Olímpico Jovem. Dos 9 atletas que disputaram a competição no passado sábado, no Complexo Desportivo de Lousada, realce para Diogo Enes (sub 16) que conquistou o titulo nacional nos 100 metros barreiras com um novo recorde regional (14´´.15) e foi quarto no salto em comprimento (5,73 m).

Vinícius Santos (sub 18) sagrou-se vice-campeão no salto em altura (1,88 m – recorde pessoal); Leonor Barros (sub 16) foi terceira no lançamento do peso (9,76 m) e oitava no lançamento do martelo; Guilherme Enes (sub 18) foi quarto no lançamento do peso (13,50 m – recorde pessoal).

Tiveram ainda um contributo relevante para o quinto lugar coletivo alcançado pela Associação de Atletismo de Braga, Simão Matos (200 metros), Joana Costa (100 metros barreiras e 200 metros), Gonçalo Ribeiro (lançamento do disco), Daniel Pereira (lançamento do peso e dardo) e Afonso Dias (salto em altura).