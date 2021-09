Atletismo: EARO presta homenagem aos seus atletas

A Escola Atletismo Rosa Oliveira prestou, na manhã deste domingo, um tributo aos seus atletas pelo empenho e resultados na época 2019/21. No Parque da Ribeira, no final do treino, a equipa de Joane homenageou os atletas medalhados a nível nacional e regional, bem como os treinadores. Os restantes atletas também tiveram direito a uma lembrança que marca o seu esforço e dedicação.

Alguns dos patrocinadores, que foram também agraciados, e o presidente da Junta de Freguesia de Joane, António Oliveira, marcaram presença nesta iniciativa.