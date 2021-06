Atletismo: Dois títulos nacionais para atletas da equipa Papa Léguas

Os atletas da equipa Papa Léguas de Famalicão (PLF), ao serviço da Associação de Atletismo de Braga, estiveram em destaque nos Campeonatos Nacionais do Atleta Completo. Na prova disputada em Guimarães, no passado sábado, na pista Gémeos Castro, dois atletas famalicenses conseguiram o título nacional.

Guilherme Enes sagrou-se campeão sub.18, no Triatlo 2, com 2017 pontos, com os seguintes parciais: 100 Metros – 11´´.83; Salto em Comprimento – 6,28 m e Lançamento do Peso – 13,27 m.

Também Diogo Enes sagrou-se campeão nacional, no Triatlo sub-16, com 1859 pontos, com os parciais de: 100 Metros Barreiras – 15´´.05; Salto em Comprimento – 5,94 m e Lançamento do Peso – 11,69 m.

Joana Costa foi décima terceira nos sub-18, no Triatlo 1, com 1328 pontos, com os parciais de: 100 Metros Barreiras – 17´´.19; Salto em Altura – 1,34 m e Lançamento do Peso – 6,52 m.

Coletivamente, a Associação de Atletismo de Braga alcançou o terceiro lugar nacional, para o qual os atletas da equipa famalicense deram um relevante contributo.