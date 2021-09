A cidade da Trofa foi o palco, este fim de semana, da quarta edição do Trail da Trofa, uma organização da Team Lantemil, no qual marcou presença Armindo Araújo.

O veteranos atleta (57 anos) do Liberdade FC, percorreu a distância de 17 quilómetros e cortou a linha de meta na sétima posição do escalão V50 (escalão que integra os atletas com idades superiores a 50 anos).