Atletas do CCDR na seleção nacional de atletismo

Maria João Barbosa alcançou o 2° lugar na prova de 100 metros, com o excelente registo de 12.00 segundos, com o vento favorável de 3.2 m/s. Contribuiu ainda, para a vitória na estafeta de 4×100 metros, realizando o 3° percurso. Pedro Matos foi 3° classificado na prova de 110 metros barreiras, com o tempo de 14.86 segundos (vento:+3.5 m/s).

Na prova de 2000 metros obstáculos participou também o atleta José Moreira, que registou o tempo de 6 21.05 minutos.