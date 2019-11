Atletas de dezasseis países correm na Meia Maratona de Famalicão

O número de atletas estrangeiros inscritos na Meia Maratona de Famalicão, que vai para a estrada na manhã do próximo domingo, tem vindo a aumentar. Para a edição deste ano, a prova conta com participantes de 16 países, entre eles Espanha, França, Alemanha, Reino Unido, Holanda, Turquia, Brasil, Canadá, Venezuela, Estados Unidos da América, Argélia, China, Israel e Austrália. Esta será, assim, a mais internacional das já realizadas.

A prova, que inclui uma Mini Maratona, terá mais de 2500 atletas e, na linha da frente, a lutar pelos melhores lugares, estão confirmados José Moreira (Sporting CP), segundo classificado em 2015, Mihail Lalev (SC Braga), Hélder Lopes, Jéssica Pontes (SC Braga), terceira classificada em 2018, Marisa Barros (SC Salgueiros), Diana Almeida (SC Braga) e Carla Machado (UD Várzea).

A Meia Maratona vai para a estrada no próximo domingo, com partida marcada para as 10 horas, na Avenida do Brasil. Os atletas seguem para o interior da cidade e retomam a Nacional 206, no sentido de Guimarães, entrando, depois, na estrada de acesso a Vale S. Cosme, correndo até Telhado, onde se dá o retorno de volta a Famalicão (parque de estacionamento junto ao Citeve, no Parque da Devesa).

Ainda são possíveis inscrições de última hora, este sábado, na Casa do Território, com um custo de 15 euros, para a Meia Maratona, e 8 euros para a Mini Maratona.

A prova é uma organização da Runporto, com o apoio da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão.