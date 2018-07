Atletas da Jing-She brilham em Espanha com 4 Ouros e 2 Pratas ao serviço da Seleção Nacional

Os atletas juniores da Jing-She Escola de Wushu Kungfu de Famalicão, convocados à Seleção Nacional, regressaram a Portugal com 6 pódios do XVIIº Torneio Internacional de Wushu de Ourense, decorrido em Espanha neste fim-de-semana de 30 de Junho e 01 de Julho.

O s atletas da Jing-She tiveram uma excelente participação neste torneio que contou com cerca de 150 atletas vindos de 13 países e regiões: China,

Venezuela, Andorra, Portugal, Ilhas Baleares, Espanha, Andaluzia, Astúrias, Comunidade Valenciana, Castilla-La Mancha, Castilla-Leon, Euskadi, Galícia e Navarra.

No primeiro dia de competição, foram conquistados 4 pódios. Os Ouros em Wushu Moderno foram conquistados Bernardo Vieira, juniores masculinos, nas provas de Changquan (punhos norte da China) e Jianshu (espada norte da China). Em Wushu Kungfu Tradicional, Francisco Pereira, cadetes masculinos, conquistou o Ouro em Armas Curtas estilos do Norte da China. José Henrique Silva alcançou a medalha de Prata na mesma prova.

No segundo dia de competição Bernardo Vieira volta a conquistar Ouro na prova de Qiangshu (lança) e Francisco Pereira alcança a Prata na prova de Punhos dos Estilos Norte da China. Os três atletas competiram neste torneio pelo segundo ano consecutivo, tendo aumentado e melhorado as suas classificações pessoais no mesmo, em relação a 2017.

Os atletas famalicenses continuam em trajecto ascendente na sua carreira competitiva. A salientar o atleta Bernardo Vieira, 12 anos, Campeão Europeu de Wushu 2018, que se prepara para partir já no próximo domingo para o Brasil, onde representará Portugal no Campeonato do Mundo de Júniores de Wushu.

O treinador Alexandre Oliveira esteve no torneio em funções de treinador da Seleção Nacional e a treinadora Ana Rita Rego, também Juíza de Wushu Europeia da EWUF, esteve neste torneio, avaliando provas Wushu Moderno e Wushu Kungfu Tradicional. Os treinadores, muito satisfeitos com o desempenho e evolução da sua equipa, salientam “a determinação desta equipa junior, que continua a superar-se a cada prova.”

A equipa está já focada na continuação do trabalho para o mundial de juniores e os restantes nacionais deste ano.