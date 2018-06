Atletas da EARO em evidência na praia de Mira e cidade do Porto

A Escola Atletismo Rosa Oliveira participou no dia 3 de junho, no 8º Grande Prémio de Atletismo de Mira na Praia de Mira-Coimbra e conquistou dez pódios, nove individuais e um coletivo.

Mais uma vez a EARO aproveitou esta ida a Praia de Mira e juntou o útil ao agradável, ao realizar um mini estágio para os atletas que mais se destacaram ao longo desta época. Já no domingo na corrida os atletas da EARO que estiveram em destaque foram os seguintes:

Infantis: Ana Faria 1ª lugar e João Azevedo 2º lugar.

Iniciados/as: Ana Marinho venceu e Francisco Silva também venceu.

Juvenis: Beatriz Fernandes venceu, Bruna Ortiga ficou em segundo lugar e Rui Oliveira também venceu.

Juniores: Miguel Torres 3º.

Seniores: Leandro Martins 12º, Nuno Fernandes 14º e Rui Fernandes 20º.

Veteranas: Rosa Oliveira 3ª.

Tendo a EARO conquistado um excelente segundo lugar por equipas.

Na Cidade do Porto realizou-se também no dia 3 de junho, no parque do Desportivo de Ramalde, a 2ª ETAPA DO VITALIS KIDS CHALLENGE. A prova foi organizada pela runporto.

Numa manhã com muita diversão para os atletas de formação e com muitas equipas presentes, os atletas da EARO conquistaram seis pódios individuais e cinco coletivos.

Benjamins A: Ana Silva 3ª, Marina Martins 4ª e Matilde Martins 8ª, Tiago Silva 1º e Simão Azevedo 5º.

Benjamins B: Leonor Silva 2ª, Margarida Sousa 4ª, Inês Almeida 5ª e Maria Machado 7ª.

Infantis: Bruna Pereira 4ª, Joana Azevedo 5ª e Teresa Borges 6ª.

Iniciados: Tiago Pereira 8º.

Juvenis: Cátia Silva 2ª, Diana Silva 3ª, Beatriz Fonseca 4ª e Lara Oliveira 5ª, Tiago Silva 1º, Rafael Silva 4º e Bruno Oliveira 5º.

Coletivamente dominamos por completo, 1º lugar Benjamins A fem,Benjamins B fem,Infantis fem,Juvenis fem e Juvenis masc.E