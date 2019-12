A famalicense de Kickboxing, Sofia Oliveira, conquistou, este domingo, em Itália, o cinturão europeu XFC Muay Thai. Em Pulsano, a atleta venceu, por KO, ao segundo assalto, a italiana Antonella Zizzi.

Este é mais um título para a famalicense, que representa as cores do Team Clube Desportivo de Guimarães, e que, recentemente, esteve no Campeonato do Mundo de Kickboxing, ao serviço da Seleção Nacional.