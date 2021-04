Atleta do FAC na Seleção Nacional de basquetebol

Yago Carrera, do Famalicense Atlético Clube, integra a convocatório da Seleção Nacional de Sub16 para treinos de observação que vão decorrer, de 7 a 9 de maio, em Barcelos.

Quase duas décadas depois, Famalicão volta, assim, a ter um atleta nos treinos das seleções jovens de basquetebol.

Yago Carrera, de 15 anos, fará parte destes treinos de observação, relativos à zona Norte do país.

O FAC assinala a chamada de Yago como «um marco no basquetebol no nosso clube e no concelho, que vem premiar o trabalho árduo do atleta, pais, treinadores e restante organização».