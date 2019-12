Atleta da Didáxis na seleção nacional de andebol

Petra Silva, da AA Didáxis, foi convocada para a Seleção Nacional de andebol, sub-18, para participar no Torneio Internacional de Andebol Kakygaia, que decorre de 26 a 30 de dezembro. Petra Silva tem registado um percurso crescente e já é a melhor marcadora do campeonato nacional de seniores da 2º divisão, apesar de ainda ter idade de júnior. Esta convocatória é o corolário do trabalho que tem desenvolvido no clube e fruto das boas exibições que tem conseguido, ajudando as seniores da AA Didáxis a estarem no 3º lugar do campeonato. Ainda no passado fim de semana, a AA Didáxis jogou o dérbi famalicense, na receção ao AC Vermoim, que venceu por 28-23. Petra Silva esteve, mais uma vez, em destaque ao marcar 15 golos.

Com esta vitória a AA Didáxis isolou-se no 3º lugar do campeonato e está na luta por uma vaga nos quatro primeiros lugares que garantem o apuramento para a fase final do campeonato onde serão apuradas as equipas que sobem para a 1ª divisão.