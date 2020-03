Atitude preventiva: Sushi King encerra para proteção dos clientes

Devido ao contínuo aumento de casos confirmados do Covid-19 em território português, a administração do Sushi King decidiu suspender temporariamente a atividade do restaurante.

A partir de segunda-feira o estabelecimento, localizado na Rua Ana Plácido, no centro da cidade, passará a estar encerrado. Esta é uma medida que ficará em vigor por tempo indeterminado, devendo os clientes procurar informações sobre uma possível reabertura no facebook do restaurante.

A família Sushi King espera encontrá-lo em breve