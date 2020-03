Atitude preventiva: Maléca encerra para proteção das famílias

Seguindo as recomendações da Direção Geral da Saúde e do Governo, e apesar de não ter registado qualquer caso suspeito de infeção por Covid 19, a gerência do Maléca decidiu encerrar voluntariamente o seu espaço.

A medida entra em vigor no dia 14 (este sábado) e prolonga-se até ao final do mês, altura em que a situação voltará a ser reavaliada.

A direção do Maléca está consciente do seu papel social face à situação epidemiológica que o país atravessa, por isso resolveu ser parte ativa neste combate.

Em comunicado à imprensa, a direção do Maléca regista que este é um esforço de todos, enquanto sociedade, para ajudar a travar a propagação da doença.

O Maléca voltará a abrir portas ao público logo que possível, com todos os divertimentos que os seus clientes estão habituados e com a garantia de segurança para as crianças, que são o seu público-alvo.