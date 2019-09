A imprensa nacional antevê uma grande subida do preço dos combustíveis.

A partir de segunda-feira a previsão é para que a gasolina simples registe um acréscimo de quatro cêntimos, enquanto o gasóleo deverá custar mais três cêntimos.

Esta alteração no valor do preço do combustível por litro estará relacionada com a instabilidade vivida nos mercados nos últimos dias, após um ataque a instalações petrolíferas da Arábia Saudita, há precisamente uma semana.