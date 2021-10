Atenção: Greve da CP arranca às 00h00 mas final de tarde foi caótico com comboios lotados e atrasados

Arranca esta sexta-feira uma greve dos trabalhadores dos comboios. O protesto terá início às 00h00 mas, e de acordo com a CP, os problemas gerados pela greve já se começaram a fazer sentir ao final da tarde.

A imagem que ilustra esta notícia é de um dos comboios que fez o percurso Porto – S.Bento / Braga. A viagem fez-se com as carruagens lotadas e com sucessivos atrasos.

A Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (Fectrans) reivindica aumento de salários, um plano para «admissão de trabalhadores para substituírem os que faltam e os que são necessários para se conseguir fazer o aumento da oferta», medidas para a «harmonização das regras de trabalho na CP e na IP» e «uma calendarização para a negociação da revisão da contratação colectiva».