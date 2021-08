Atenção: Famílias já podem pedir os manuais escolares gratuitos

Desde o início desta semana que as famílias podem aceder à plataforma MEGA ou à app EDU REDE ESCOLAR para pedirem os vouchers que dão direitos aos manuais escolares do ano letivo que arranca no próximo mês.

Os vouchers, nesta fase inicial, apenas estão disponíveis a alguns anos de escolaridade:

1º Ciclo: 2º, 3º e 4º anos;

2º, 3º e 4º anos; 2º Ciclo: 6º ano;

6º ano; 3º Ciclo: 8º e 9º anos;

8º e 9º anos; Secundário: 11º e 12º anos.

Não esquecer, contudo, que para os alunos dos anos de escolaridade de início de ciclo, a data para solicitar os vales é 23 de agosto, ou seja, a próxima segunda-feira.

São eles:

1º Ciclo: 1º ano;

1º ano; 2º Ciclo: 5º ano;

5º ano; 3º Ciclo: 7º ano;

7º ano; Secundário : 10º ano.

Os vouchers, depois solicitados, podem ser utilizados numa vasta rede de livrarias e trocados por manuais escolares.