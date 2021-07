A próxima semana vai arrancar com mais uma subida, a sexta consecutiva, no preço dos combustíveis.

De acordo com o Auto Portal, que consultou fontes do setor, tudo aponta para a subida do valor da gasolina em cerca de 1 cêntimo por litro. No caso do gasóleo, as mesmas fontes avança que há margem para o valor se manter.

Portugal continua, assim, no Top5 dos países com a gasolina mais cara da europa.