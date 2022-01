Atenção Automobilistas: Estradas portuguesas vão contar com mais 50 novos radares até março

Na manhã desta quinta-feira, uma idosa de 82 anos foi vítima de burla, na freguesia de Vale São Cosme, em Vila Nova de Famalicão.

De acordo com uma familiar da vítima, em declarações à nossa redação, tudo terá acontecido depois das 9h30. O burlão, que se fazia acompanhar de uma mulher, abordou a idosa e manteve uma conversa sobre as rotinas e a vida pessoal da reformada, possivelmente com o objetivo de criar um relação de confiança.

Momentos depois, o homem tentou aplicar o golpe e propôs à vítima que ela ficasse com um naco de carne, supostamente a pedido de uma outra pessoa que não tinha local onde o guardar. No entanto, e para que idosa pudesse ficar com a carne, propôs que ela lhe pagasse 200 euros.

A mulher burlada, provavelmente confusa com a situação, acabou por dar os 200 euros e ficou com o naco de carne que, afinal, vale apenas 30 euros.

Familiares da idosa garantem que vão apresentar queixa contra desconhecidos na GNR.

O burlão aparenta ter 45 a 50 anos e já terá tentado burlar outras pessoas na mesma freguesia.