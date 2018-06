Até ‘Jazz… na Caixa’

E após dois fins-de-semana em cheio, preenchidos por actuações dignas de registo, como foram as do Quinteto de André Fernandes, dos irmãos Bruno e André Santos, mais conhecidos por Mano a Mano, dos galegos Javier Marcos Trio e da dupla Monica de Nut/Luís Martíns, assim como das jam sessions bem-sucedidas no prolongamento das noites de concertos, eis que o rodapé das actividades deste ciclo dedicado ao jazz se aproxima do fim. Todavia, ainda não é tempo de arrumar de todo os instrumentos. Isto porque se aproxima um final de semana que promete ser de arromba.

Expectativas múltiplas para a actuação do trio de Michael Lauren, baterista norte-americano há algum tempo radicado em Portugal, ao qual se junta ao piano Carlos Azevedo, uma das figuras centrais da Orquestra de Jazz de Matosinhos, sendo outra das parcelas desta soma musical o contrabaixo de António Aguiar. Michael Lauren All Stars Trio ‘faz das suas’ notas as nossas na próxima sexta-feira, 29 de Junho, a partir das 22h30, no ATC.

O final de festa do evento terá como sede o Cru – Espaço Cultural, no sábado, dia 30 de Junho, pelas 22h30, (o horário inicialmente previsto apontava para as 18h00, mas teve de ser mudado para as 22h30 face ao jogo entre o Uruguai e Portugal – Mundial 2018). Desta forma os presentes estarão instalados no local perfeito para escutarem de forma atenta o Pedro Jerónimo Quinteto, colectivo constituído por músicos e estudantes da ESMAE – Escola Superior de Música e Artes do Espectáculo, sediada no Porto